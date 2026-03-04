TECNOLOGIA
Vuit empreses andorranes, al Mobile World Congress
Andorra Business participa per sisè any consecutiu en el 4 Years From Now (4YFN), en el marc del Mobile World Congress de Barcelona, amb un estand propi que acull vuit empreses i entitats del Principat del sector de la tecnologia. L’objectiu és reforçar la internacionalització, la visibilitat i la captació d’oportunitats de negoci de l’ecosistema innovador andorrà dins del marc internacional.
La delegació institucional, encapçalada per la ministra Conxita Marsol, ha mantingut reunions amb actors com el Barcelona Supercomputing Center i Eurecat, i ha acompanyat les empreses en les seves presentacions durant l’esdeveniment.
El 4YFN, que se celebra del 3 al 6 de març a Fira Barcelona Gran Via, reuneix més de 1.000 start-ups i centenars d’inversors en el principal aparador internacional de l’emprenedoria tecnològica.