Bàsquet
Sir'Jabari Rice arriba al MoraBanc assumint el repte i "per ser important"
El nord-americà s'autodefineix com a un "guanyador" i ajudarà l'equip tant en lectura de joc, com en anotació
El MoraBanc Andorra ha presentat oficialment Sir' Jabari Rice com a nou jugador de l’entitat tricolor fins a final de temporada. El combo nord-americà, que lluirà el dorsal 10, ja estarà disponible per debutar aquest dissabte en el partit contra el Casademont Saragossa, en un moviment que busca generar joc i punts en el tram decisiu per la permanència a la Liga Endesa. Rice s'ha mostrat ambiciós i convençut que pot aportar des del primer dia i ha assegurat que arriba per tenir un “impacte immediat” en el joc i ajudar l’equip tant en anotació com en lectura de partit i, sobretot, defensiva. “Em defineixo com un jugador guanyador”, ha afirmat destacant la seva experiència i mentalitat competitiva.
El nord-americà també ha explicat que aterra a Andorra amb il·lusió i sentit del repte i considera que jugar al MoraBanc i competir a la Lliga ACB és una oportunitat exigent i atractiva, en una competició que valora com "la millor d’Europa".