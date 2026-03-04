Sanitat
El SAAS suprimeix els adjunts a la direcció assistencial i reformula el comitè de selecció
La modificació del reglament adapta l’organització al conveni col·lectiu vigent
El Govern d'Andorra ha aprovat una nova modificació del Reglament d’estructura i funcionament del Centre Hospitalari Andorrà amb l’objectiu d’adaptar l’organització del SAAS a les necessitats actuals. El decret suprimeix la figura dels adjunts a la direcció assistencial i actualitza el paper del comitè de selecció com a òrgan encarregat de la provisió i cobertura de totes les places vacants, tal com surt publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).
La reforma elimina l’article 13 del reglament i modifica íntegrament l’article 29, que regula el comitè de selecció. Aquest òrgan participatiu estarà format per un president, un secretari sense dret a vot i, com a mínim, un vocal, amb vot diriment del president en cas d’empat. La composició concreta es remetrà al que estableixi el conveni col·lectiu del SAAS vigent en cada moment. A més, els membres del Consell de Metges que actuïn com a vocals hauran d’acreditar un mínim de tres anys d’exercici professional al SAAS i seran renovats cada dos anys.
Aquesta és la cinquena modificació del reglament aprovat el 2016, després dels canvis introduïts els anys 2017, 2019, 2022 i 2025 per adaptar l’estructura del centre hospitalari a l’evolució organitzativa i assistencial. El decret entrarà en vigor demà.