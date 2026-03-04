Esquí
Ordino Arcalís allarga la temporada fins al 12 d’abril i la resta de dominis tancaran el dia 6
L’estació manté el 100% de pistes obertes amb gruixos de fins a 3,5 metres
Ordino Arcalís prolongarà la temporada d’hivern fins al diumenge 12 d’abril gràcies a les "excel·lents" condicions de neu, amb gruixos acumulats d’entre 3 i 3,5 metres. Les abundants nevades han permès mantenir el 100% de les pistes operatives des de finals de desembre, incloses les dues àrees específiques de fora pista.
L’ampliació, més enllà del tancament previst inicialment per al 6 d’abril, anirà acompanyada dels serveis habituals com l’escola d’esquí i snowboard i el lloguer de material. Del 7 al 12 d’abril continuaran oberts el restaurant La Coma i el Fast Food l’Hortell, mentre que els establiments de Planells i Portelles tancaran el 6 d’abril, tal com estava previst.
Grandvalira i Pal Arinsal, tot i tenir també el 100% de pistes obertes i gruixos de fins a 310 i 220 centímetres respectivament, mantenen el tancament per al 6 d’abril.