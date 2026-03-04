ANDORRA LA VELLA
Oberta la preinscripció al conservatori per al curs 2026–2027
El conservatori de música de la capital ha obert el període de preinscripció per al curs 2026-2027, fins al 20 de març, adreçat a infants, joves i adults que vulguin iniciar o continuar la seva formació musical. L’oferta inclou els estudis oficials de nivell elemental i nivell mitjà, així com programes adaptats a diferents edats i objectius, com ara el de sensibilització (de 3 a 7 anys), formacions per a joves i adults amb participació en conjunts, el programa d’adults i l’Aula Oberta. Totes les sol·licituds s’han de fer al web del conservatori.