ANDORRA LA VELLA

Oberta la preinscripció al conservatori per al curs 2026–2027

Alumnes del conservatori de música d'Andorra la Vella.

Alumnes del conservatori de música d'Andorra la Vella.Comú d'Andorra la Vella

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El conservatori de música de la capital ha obert el període de preinscripció per al curs 2026-2027, fins al 20 de març, adreçat a infants, joves i adults que vulguin iniciar o continuar la seva formació musical. L’oferta inclou els estudis oficials de nivell elemental i nivell mitjà, així com programes adaptats a diferents edats i objectius, com ara el de sensibilització (de 3 a 7 anys), formacions per a joves i adults amb participació en conjunts, el programa d’adults i l’Aula Oberta. Totes les sol·licituds s’han de fer al web del conservatori.

tracking