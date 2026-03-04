BOPA
Obert el termini per sol·licitar els carnets de transport escolar del curs 2026-2027
Es poden tramitar a través de la pàgina web de Tràmits fins el 27 d’abril
Els carnets de transport escolar per al curs 2026-2027 es podran sol·licitar a partir de demà, tal com s'esmenta aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Els carnets estan adreçats als alumnes d’ensenyament maternal, primera i segona ensenyança —a partir d’un radi d’un quilòmetre del centre—, així com als estudiants de batxillerat i formació professional que resideixin fora de les línies de transport públic nacional. Les sol·licituds s’han de formalitzar telemàticament a través de la pàgina web de Tràmits fins al 27 d’abril.
El termini s’ha reduït respecte d’altres anys per motius d’organització del servei, ja que cal planificar rutes i recursos com autobusos amb plataforma, acompanyaments especialitzats o la geolocalització dels vehicles, explica Govern. El preu del carnet serà de 106,34 euros per a un viatge i de 212,68 euros per a dos, imports subvencionats en un 84,09% pel Govern a través del Fons Verd, amb un cost real per alumne de 1.336,98 euros. Els beneficiaris de la beca completa de transport d’aquest curs podran tornar a demanar l’ajut sense haver d’avançar l’import.