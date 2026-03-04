Preguntes a Govern
Moliné vol conèixer en quin punt es troba la implantació de la recepta electrònica
La consellera socialdemòcrata recorda que l’executiu va informar que el sistema havia d’estar operatiu durant el primer semestre del 2025
La consellera socialdemòcrata Laia Moliné ha demanat al Govern d'Andorra que concreti en quin punt es troba el projecte de la recepta electrònica i quins són els nous terminis previstos per a la seva implantació. Segons recorda, l’executiu va informar el desembre del 2024 que el sistema havia d’estar operatiu durant el primer semestre del 2025, "un termini que ja s’ha superat".
Moliné ha remarcat la importància d’aquesta eina per avançar en la digitalització del sistema sanitari i per facilitar tant la tasca dels professionals com els tràmits dels pacients.