La Temporada
El Júnior Ballet de l’Ópera de París actua per primera vegada a Andorra la Vella
La companyia de joves ballarins oferirà aquest dijous una actuació al Centre de Congressos en el marc de la 31a Temporada MoraBanc
El Centre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà aquest dijous, 5 de març, a les 20.30 hores, la primera actuació al Principat d'Andorrra del Júnior Ballet de l’Ópera de París, una companyia integrada per joves ballarins d’entre 18 i 23 anys vinculada a una de les institucions coreogràfiques més prestigioses del món. L’espectacle s’emmarca en la 31a Temporada MoraBanc Andorra la Vella.
Creat el maig del 2024, el Júnior Ballet té com a objectiu proporcionar una formació completa als joves talents, facilitar-ne la inserció professional i enriquir l’oferta artística de l’Ópera de Paris. La companyia, formada per ballarins internacionals i estudiants de l’École de Danse de l’Opéra de Paris, treballa per preservar el patrimoni coreogràfic i, alhora, impulsar la creació contemporània.
Un dels eixos del projecte és la seva projecció territorial i internacional a través de la programació hors-les-murs, que porta la dansa més enllà de l’òpera parisenca. Entre el maig i l’agost del 2025, el Junior Ballet ha realitzat una gira per nou ciutats europees, com Atenes, Londres, Madrid o Santander. El repertori inclou peces de coreògrafs de referència com George Balanchine, Maurice Béjart i José Martínez.
L’activitat de la companyia compta amb el suport de mecenes com Chanel, Rolex i EY, que contribueixen a la voluntat de l’Ópera de fer accessible la dansa al conjunt de la ciutadania. L’actuació a Andorra la Vella es realitza amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra.
Les entrades es poden adquirir a través del web de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella, que inclou també altres propostes com el concert de Jakub Józef Orliński i Michał Biel, previst per al 21 d’abril.