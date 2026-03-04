DRETS HUMANS
El Govern defensa a Ginebra la protecció i la implementació dels drets fonamentals
Andorra va presentar ahir a Ginebra l’informe inicial sobre l’aplicació del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) davant del comitè de drets humans de les Nacions Unides. La delegació andorrana, encapçalada per l’ambaixador Ferran Costa, va respondre a les preguntes dels 18 experts independents, destacant els avenços del país en drets dels infants, persones amb discapacitat, igualtat de gènere, salut sexual i reproductiva, acollida de refugiats i protecció del medi ambient. També es van detallar les polítiques d’educació inclusiva, les mesures contra la violència envers les dones i l’orientació del sistema de justícia juvenil cap a alternatives educatives per als menors. L’informe busca rebre recomanacions especialitzades per reforçar les reformes legislatives i les polítiques públiques, garantint l’aplicació efectiva dels drets humans.