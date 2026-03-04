Emprenedoria
Creand i l’IESE analitzen el cas Tiffany’s en una nova sessió del cicle Talks
La masterclass abordarà com la firma ha combinat tradició i innovació per mantenir-se com a referent del luxe
Creand Crèdit Andorrà i l’IESE Business School organitzen el proper 19 de març, a les 19 hores, la masterclass ‘Cas Tiffany’s: luxe o moda?’, una nova sessió del cicle Talks que tindrà lloc presencialment a l’edifici Creand. La conferència analitzarà com la històrica marca de joieria ha sabut conjugar l’herència tradicional amb estratègies de renovació i posicionament contemporani.
La sessió anirà a càrrec de Ricard Gil, professor de Direcció Estratègica a l’IESE Business School, que aprofundirà en les decisions adoptades per l’exdirector executiu de Tiffany & Co, Alessandro Bogliolo, i el director artístic, Reed Krakoff. La reflexió girarà entorn de si és possible modernitzar una marca icònica sense perdre la seva essència atemporal ni allunyar-se dels clients. Entre els exemples analitzats hi haurà iniciatives com el Blue Box Café, que va esdevenir un fenomen a les xarxes socials.
La masterclass seguirà el ‘mètode del cas’, una metodologia desenvolupada conjuntament per professors de l’IESE i Harvard, que fomenta la participació activa dels assistents i el debat col·lectiu, amb el professor com a moderador.
L’activitat s’emmarca dins els programes d’IESE Executive Education i forma part de les iniciatives impulsades per la Càtedra Creand d’Emprenedoria i Banca a l’IESE, orientades a promoure el coneixement, la formació directiva i el desenvolupament de projectes emprenedors.
Les persones interessades a assistir-hi han de fer una reserva prèvia a través de l’enllaç habilitat per l’organització.