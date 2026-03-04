Tribunals
El Consell Superior de la Justícia renova Elisabet Puente com a fiscal adjunta
L'acord tindrà efectes a partir de divendres
El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha renovat a Elisabet Puente Peregrina com a fiscal adjunta, amb promoció al segon grau. Així surt publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), establint la primera renovació per a la fiscal, que continuarà durant sis anys més en el càrrec. L'acord tindrà efectes a partir de divendres.
Puente, que ja porta sis anys com a fiscal, és integrant de la comissió ètica del Consell Superior de la Justícia, en representació dels fiscals, juntament amb Marta Villaverde.
NACIONAL
Dos magistrats, dos batlles i dos fiscals integren la comissió d’ètica
Redacció