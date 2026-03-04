POLÍTICA
Andorra Endavant vol conèixer el cost de l’oficina de transformació del SAAS
La presidenta suplent del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, ha entrat a tràmit dues preguntes orals al Govern centrades en la gestió del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). En una d’elles, el grup demana explícitament quin és el cost anual de l’oficina de transformació, tant en recursos humans com econòmics, així com els motius de la seva creació i la seva missió concreta.
Andorra Endavant argumenta que, “en un context de pressió assistencial i mancances de personal, és necessari garantir la màxima transparència i eficiència en l’ús dels recursos públics”. La segona pregunta fa referència al procediment previst per cobrir definitivament dues places de coordinació d’infermeria en l’àmbit de salut mental, actualment provisionals.