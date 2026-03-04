Consell de ministres
Ajuts de 70.000 euros per a projectes d’igualtat de gènere
Les subvencions, destinades a empreses i entitats sense ànim de lucre, es poden sol·licitar fins al 10 d’abril
El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a empreses i entitats sense ànim de lucre que promoguin projectes d’igualtat de gènere. La iniciativa, aprovada a proposta de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, coincideix amb la commemoració del Dia internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març, i compta amb una dotació de 70.000 euros al pressupost del 2026.
Aquests ajuts, que es convoquen per setena vegada i s’adrecen a entitats legalment constituïdes al país, tenen com a objectiu finançar projectes, programes o actuacions relacionades amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere al territori andorrà.
Les empreses i entitats interessades poden descarregar el plec de bases a través del portal www.e-tramits.ad i presentar els projectes mitjançant la Seu electrònica del Govern. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 10 d’abril.
D’altra banda, el consell de ministres també ha aprovat una contribució voluntària de 35.000 euros al Fons d’Andorra de Cooperació Internacional de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) per finançar la quota corresponent al 2026 de la iniciativa iberoamericana per a la prevenció i eliminació de totes les formes de violència contra les dones.
Aquest projecte té com a objectiu promoure la igualtat de gènere als països iberoamericans i reforçar les accions de prevenció de la violència envers les dones i les nenes. La iniciativa s’emmarca en els compromisos adquirits en la XXVI Conferència Iberoamericana celebrada a Guatemala el 2018 i en els acords adoptats a la reunió de ministres d’Afers Exteriors celebrada a Andorra el novembre del 2019, i es va aprovar definitivament durant la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern celebrada al Principat l’abril del 2021.