Retencions al centre de la Massana per un accident entre un autocar i un turisme
La policia ha rebut l'avís a les 15.20 hores
Un accident entre un autocar i un turisme està provocant retencions al centre de la Massana. La policia ha rebut l'avís a les 15.20 hores i ha mobilitzat diverses patrulles cap al lloc dels fets, on també hi han els bombers i els serveis de circulació comunal. Alguns conductors que baixen d'Ordino estan evitant el centre de la parròquia i donen la volta per la carretera d'Anyós. Es desconeixen les causes de l'accident i el nombre de ferits mentre els cossos de seguretat treballen en el lloc dels fets.
Notícia pendent d'ampliació.