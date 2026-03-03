VIVENDA
El preu dels pisos a subhasta creix contagiat pel mercat de venda
La situació disparada del sector immobiliari condiciona les taxacions dels immobles que s’ofereixen en seu judicial
El preu de l’habitatge està disparat a tot arreu i ningú se salva de les seves conseqüències. Aquesta escalada també afecta els preus dels pisos que arriben a subhasta a Andorra, gestionats pel saig, que han anat evolucionant de manera paral·lela als preus del mercat immobiliari. Tal com explica Xavier Granyó, “els pèrits es basen sempre en criteris de mercat a l’hora de fer les valoracions dels pisos que arriben per ser subhastats”. Això implica que no tan sols es té en compte la superfície, el nombre d’habitacions o les característiques interiors de l’immoble, sinó també la seva ubicació, que pot influir de manera molt significativa en el preu, tal com passa en el mercat de compravenda. Per exemple, dos pisos amb les mateixes característiques poden tenir valors molt diferents si un es troba al centre del país i l’altre en una població que estigui més allunyada.
El procés de fixació del preu dels béns subhastats es basa en els peritatges, que poden arribar a ser fins a tres en determinades circumstàncies. El primer peritatge el realitza un professional designat per l’administrador de cada cas, que és l’encarregat d’avaluar objectivament el valor de l’immoble segons els criteris establerts i tenint en compte les tendències del mercat.
Si els expropietaris consideren que el valor establert no és correcte, tenen dret a sol·licitar un contraperitatge. En aquest cas, un pèrit particular revisa la propietat i n’extreu la seva pròpia valoració. Si aquesta segona opinió difereix de la primera en més d’un 20%, s’activa un tercer peritatge, en què un professional independent busca establir un punt mitjà entre les dues valoracions anteriors.
Granyó remarca que “aquest procediment es fa per tal d’assegurar el màxim de garanties a tothom”, a més de confirmar que el sistema sigui just tant per als expropietaris com per als futurs compradors. D’aquesta manera, es pretén minimitzar qualsevol conflicte per tal d’assegurar que les subhastes es realitzin sobre una base que sigui sòlida i transparent.
Les subhastes
Un cop els béns arriben a subhasta, es fixa el preu de sortida al 90% del valor peritat. Aquesta primera fase busca atreure compradors que estiguin disposats a pagar un preu pròxim al valor de mercat, però amb un petit descompte que faci atractiva l’oferta.
Si cap comprador s’anima i el bé no s’adjudica, es passa a una segona subhasta, en què el preu de sortida es redueix al 70% del valor inicial. Aquesta baixada té com a objectiu fer l’immoble més atractiu i incrementar les possibilitats que trobi comprador, sense que això suposi un perjudici excessiu per als expropietaris ni per al procediment judicial.
En cas que el bé continuï sense adjudicar-se, s’obre una tercera i última subhasta, amb el preu de sortida situat prop del 50% del valor peritat, el mínim que permet la llei. Aquesta estructura esglaonada permet ajustar l’oferta a la demanda i ofereix diverses oportunitats perquè els béns siguin adquirits, assegurant que el procés sigui just i equilibrat.
LA BATLLIA ACULL LA SUBHASTA DE PISOS SITUATS A L'EDIFICI INTER ESQUÍ, A CANILLO
Els immobles estan subjectes a embargaments i hipoteques. No obstant això, un cop satisfet el preu d’adquisició i notificat l’acord d’adjudicació, aquests càrrecs quedaran cancel·lats d’acord amb la normativa vigent.
El preu de sortida de cada lot s’ha fixat en el 90 % del valor peritat l’octubre del 2024. Els compradors interessats hauran de consignar el 15 % del preu de sortida per participar en la subhasta. A més, es faciliten detalls sobre les despeses pendents amb la comunitat de propietaris i el venciment dels possibles contractes de lloguer.