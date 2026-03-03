REPORTATGE
Polítiques unides per la igualtat
El consell General va ser testimoni d’un succés únic, 53 càrrecs electes reunides per proclamar una declaració conjunta.
El Consell General va acollir ahir una declaració institucional en favor de la igualtat de gènere i contra qualsevol forma de sexisme dins del marc del Dia internacional de la dona, que es commemora diumenge, en un acte que va omplir l’hemicicle amb 53 dones representants del Govern, els comuns i el Consell General, de totes les sensibilitats polítiques (no hi van assistir les conselleres d’Andorra Endavant). Un fet inèdit fins ara que va destacar la subsíndica general, Sandra Codina: “És una foto molt potent, d’un gran significat.” Les polítiques de les institucions van ocupar els escons mentre els companys homes seguien l’acte des del públic, entre els quals el cap de Govern, Xavier Espot, i el síndic general, Carles Ensenyat. La lectura la va fer Laura Mas, cònsol major d’Encamp, en representació dels comuns, les conselleres Maria Àngels Aché (Concòrdia), Laia Moliné (PS) i Berna Coma (Demòcrates), en representació del Consell General, i la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, en representació del Govern.
Representants del consell, govern i els comuns omplen l’hemicicle
La declaració va recordar els quatre anys des de l’aprovació de la Llei d’igualtat que estableix drets, deures i mecanismes per prevenir i corregir la discriminació. Va subratllar que la seva aplicació efectiva depèn del desplegament de recursos, del seguiment constant i de la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en totes les administracions i àmbits. També es va demanar continuar treballant en la llei de l’avortament. Es va emfatitzar alhora la importància de disposar de dades objectives i estadístiques desagregades per sexe, que permetin analitzar la situació de les dones en els àmbits laboral, polític, social, educatiu, esportiu i digital. També es va reivindicar la lluita contra la violència i sexisme digital, la necessitat de reglaments contra l’assetjament i mesures concretes per garantir la participació plena de les dones en càrrecs de responsabilitat. Va concloure refermant que la igualtat no és una concessió, sinó un dret i un compromís.