ENSENYAMENT
Oberta la preinscripció per seguir estudis a la Universitat d’Andorra
La Universitat d’Andorra (UdA) ha obert el període de preinscripció per als estudiants que es vulguin incorporar a partir del curs 2026-2027 al centre d’ensenyament superior. El tràmit es pot fer en línia i es podrà formalitzar fins al 31 d’agost, malgrat que dependrà de les places disponibles. L’oferta inclou els bàtxelors presencials en Administració d’empreses, Ciències de l’educació, Infermeria i Informàtica, així com el diploma professional avançat en Comptabilitat i administració. El cas d’Infermeria és diferent, el termini per presentar la sol·licitud finalitza el 30 de juny i en cas que hi hagi més sol·licituds que places l’admissió dependrà de les notes i de dues proves lingüístiques.
A partir del 9 de març s’obrirà la preinscripció als bàtxelors virtuals en Comunicació, Dret, Humanitats i Llengua catalana, i als màsters en Dret i en Analítica de dades. El doctorat admet sol·licituds fins a l’1 de juny.