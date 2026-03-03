Contraban
Intervenen 117 quilos de tabac d’Andorra amagats a 2.300 metres d'altitud al Pas de la Casa
Els agents van localitzar un amagatall utilitzat per contrabandistes per ocultar la mercaderia, preparada en una desena de fardells per ser transportada a peu a través de camins de senderisme per evitar els controls duaners
Els duaners dels Pirineus Orientals van intervenir diumenge passat 117 quilos de tabac procedent d’Andorra que estaven amagats a 2.300 metres d’altitud, a l’altura del Pas de la Casa, en territori francès. Segons la Direcció Regional de Duanes de Perpinyà,es tracta d’una de les incautacions efectuades a més alçada a la zona.
L’operació es va dur a terme després d’una llarga fase de vigilància en zona de muntanya per part de les brigades de Bourg-Madame i Porta. Els agents van localitzar un amagatall utilitzat per contrabandistes per ocultar la mercaderia, preparada en una desena de fardells per ser transportada a peu a través de camins de senderisme per evitar els controls duaners.
A causa de l’elevada acumulació de neu, els efectius van haver de planificar una segona intervenció equipats amb raquetes per poder accedir fins al punt exacte. Un cop al lloc, van detectar una capa de neu més gruixuda sota la qual s’hi amagava el tabac, presumptament adquirit a Andorra amb la intenció d’introduir-lo il·legalment al mercat francès.
La mercaderia va ser traslladada fins al punt duaner, tot i que no s’han comunicat detencions. Les autoritats franceses han assegurat que mantindran la pressió contra aquest tipus de tràfic transfronterer a la zona de muntanya.