SENTÈNCIA DE LA BATLLIA
El Govern reforça la protecció del patrimoni documental
El Govern ha aprovat el projecte de llei d’arxius i de patrimoni documental amb l’objectiu d’establir una política arxivística moderna i eficaç que garanteixi la conservació, la protecció i la difusió del patrimoni documental, tant públic com privat. Aquest text entrarà a tràmit parlamentari en els pròxims dies.
El text amplia l’abast de la Llei de patrimoni cultural en l’àmbit arxivístic, regula el tractament dels documents públics al llarg de tot el seu cicle de vida i estructura el sistema d’arxius, del qual formen part els arxius de l’administració general i dels comuns, l’arxiu del Consell General i altres arxius que el Govern pugui incorporar en el futur.
El projecte de llei defineix què s’entén per patrimoni documental i estableix les obligacions tant dels titulars de documents públics com dels propietaris de patrimoni documental privat, tot garantint la seva conservació, ordenació i protecció. La nova proposta legislativa combina responsabilitat i suport, especialment pel que fa al patrimoni documental privat, amb mesures de cooperació, subvencions i la possibilitat de dipòsit en arxius públics.