Topada entre dos turismes a l'entrada d'Andorra

Els dos vehicles tenen matrícula espanyola i cap dels ocupants ha resultat ferit

Un dels dos vehicles accidentats, de matrícual espanyola.

Dos cotxes de matrícula espanyola han col·lidit aquesta tarda a tres quarts de quatre a l'entrada d'Andorra, però cap dels ocupants ha resultat ferit. De fet, les dues persones del turisme més afectat, de color gris, haurien sortit il·leses, com el conductor de l'altre cotxe, un tot terreny que també ha patit danys materials de poca consideració

Notícia pendent d'ampliació. 

