CONSELL GENERAL
El debat d’orientació política se celebrarà els dies 29 i 30 de juny
La junta de presidents del Consell General va acordar ahir el calendari de sessions del nou període que acaba d’arrencar (el primer ple serà de preguntes al Govern i el dia 12, i el primer de punts se celebrarà el dia 19) i que el debat d’orientació política se celebri els dies 29 i 30 de juny. La sessió tradicional de la Constitució, el dia 14, es traslladarà aquest any a les onze del matí. A la reunió també es va aprovar el retorn del síndic general, Carles Ensenyat, al grup parlamentari demòcrata. Ensenyat s’havia incorporat al grup parlamentari socialdemòcrata a principi de setembre passat arran de la renúncia per problemes de salut de la consellera general Judith Casal. Un grup no pot tenir menys de tres membres i la decisió d’Ensenyat va evitar-ne la dissolució mentre s’esperava l’entrada de Laia Moliné en la vacant deixada.