Avisen un pare que el fill està borratxo i acaba detingut per agredir el menor
Es tracta d’un turista de 46 anys i els fets van succeir al centre mèdic del Pas
Un pare, no resident de 46 anys, va ser arrestat dissabte de matinada per un delicte contra la integritat física i moral contra el fill menor d’edat. La seqüència dels fets va ser que el menor estava sent atès al centre mèdic del Pas de la Casa de les conseqüències de l’estat d’embriaguesa que patia quan va arribar al pare després que l’avisessin; la reacció del progenitor en veure el menor va ser donar-li un cop de puny i provocar-li una ferida que va necessitar punts de sutura.
Una altra de les detencions de dissabte va ser la d’un empleat de seguretat d’un local d’oci nocturn del Tarter, un home de 50 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per agredir un client amb un bastó telescòpic de port il·legal. En aquest cas, els fets es van produir quan el client va voler sortir de l’establiment amb una ampolla de vidre a la mà. El treballador el va advertir que havia de posar la beguda en un got de plàstic si volia abandonar l’establiment. El client va fer cas omís de les indicacions del vigilant, que el va acabar agredint amb un bastó telescòpic que duia, un element adquirit pel seu compte sense estar habilitat ni format per poder-lo fer servir en l’exercici de la seva professió.
Durant el cap de setmana la policia també va detenir tres turistes en possessió de drogues. Un d’ells, de 31 anys, accedia al país per la frontera francoandorrana amb vuit pastilles d’èxtasi. A un altre, de 25 anys, se’l va arrestar al Pas de la Casa amb una pastilla d’èxtasi i 0,3 grams d’haixix. I el darrer va ser detingut a la frontera del riu Runer amb 0,65 grams de cocaïna i 5,22 d’haixix. I per conduir begudes, els agents van arrestar tres persones, una de les quals va protagonitzar un accident de danys materials a Sant Julià dissabte al matí. Finalment, una turista de 35 anys va ser detinguda a la frontera del riu Runer per incomplir una expulsió.