Informe
Andorra no registra cap alerta per persecució de periodistes en els darrers deu anys
El Consell d’Europa publica l’informe anual sobre la seguretat dels professionals dels mitjans al continent
Andorra no acumula cap alerta activa per persecució o amenaces contra periodistes a la Plataforma per a la Protecció del Periodisme del Consell d’Europa des del 2015. Així es desprèn de l’informe anual sobre la seguretat dels periodistes al continent, fet públic aquest matí i que analitza l’estat de la llibertat de premsa als estats membres i recull les alertes registrades durant l’últim any.
L’informe adverteix d’un augment de les amenaces, la pressió judicial i els intents de control polític dels mitjans en diversos països europeus. Entre les principals recomanacions, insta a reforçar l’aplicació de l’article 10 del Conveni Europeu de Drets Humans, que garenteix la llibertat d'expressió, combatre la impunitat en els crims contra periodistes i desplegar mesures efectives contra les demandes estratègiques contra la participació pública (SLAPP).
El document també reclama protegir la independència dels mitjans públics, garantir finançament estable i transparent i adoptar mesures específiques davant l’increment de la violència contra dones periodistes, especialment en l’àmbit digital. A més, demana a la Unió Europea aplicar plenament l’Acta Europea de Llibertat de Mitjans i reforçar la protecció davant les amenaces en línia i la repressió transnacional.