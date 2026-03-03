Política
Andorra Endavant vol conèixer el cost de l’Oficina de Transformació del SAAS
El grup també reclama garanties de transparència en dues coordinacions d’infermeria
La presidenta suplent del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemi Amador, ha entrat a tràmit dues preguntes orals al Govern d'Andorra centrades en la gestió del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). En una d’elles, el grup demana explícitament quin és el cost anual de l’Oficina de Transformació, tant en recursos humans com econòmics, així com els motius de la seva creació i la seva missió concreta dins l’organització.
Andorra Endavant argumenta que, "en un context de pressió assistencial i mancances de personal, és necessari garantir la màxima transparència i eficiència en l’ús dels recursos públics". La formació assenyala que "diversos professionals han expressat dubtes sobre la utilitat i l’impacte real d’aquesta oficina".
La segona pregunta fa referència al procediment previst per cobrir definitivament dues places de coordinació d’infermeria en l’àmbit de salut mental, actualment provisionals. El grup reclama que "els concursos es facin amb criteris objectius i amb garanties de transparència, igualtat i concurrència".