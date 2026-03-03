Informe
Andorra defensa a l’ONU l’aplicació dels drets civils i polítics
La delegació destaca l’educació inclusiva, la protecció dels menors i els avenços en igualtat de gènere
Andorra ha presentat a Ginebra l’informe inicial sobre l’aplicació del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics davant el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides. La delegació, encapçalada per l’ambaixador Ferran Costa, ha respost a les qüestions dels 18 experts independents en el marc del mecanisme periòdic de supervisió dels tractats internacionals. Costa ha subratllat que la rendició de comptes és “essencial per mantenir i consolidar un multilateralisme inclusiu, exigent i respectuós”.
Durant el diàleg, s’han abordat qüestions com el funcionament del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), que el Govern d'Andorra defensa com a recurs que garanteix els drets dels menors tutelats, així com el fet que des del 2017 no hi ha hagut cap menor privat de llibertat al país. També s’han exposat les polítiques d’educació inclusiva —amb un 98,8% d’infants amb discapacitat integrats al sistema ordinari—, les mesures per garantir el dret de vot de les persones amb discapacitat i les accions en matèria d’acollida de refugiats, amb 26 persones sirianes i més de 300 ucraïneses des del 2022.
La delegació ha destacat igualment els avenços en igualtat de gènere i lluita contra la violència envers les dones, amb el reforç institucional i la modificació legislativa que permetrà retirar la reserva a l’article 30.2 del Conveni d’Istanbul. Pel que fa als drets sexuals i reproductius, s’ha recordat la creació del SIAD, mentre que la interrupció voluntària de l’embaràs continua sent una qüestió sensible per la seva incidència constitucional. L’informe, coordinat pel ministeri d’Afers Exteriors, va ser aprovat pel Govern d'Andorra el 23 d’abril del 2025.