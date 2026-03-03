Tecnologia
Andorra Business porta vuit empreses al Mobile World Congress per impulsar la seva projecció internacional
L’estand del Principat reuneix projectes tecnològics amb vocació global
Andorra Business participa per sisè any consecutiu al 4 Years From Now (4YFN), l’esdeveniment de referència per a empreses emergents que se celebra en el marc del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, amb un estand propi que acull vuit empreses i entitats del Principat. L’objectiu és potenciar la internacionalització, la visibilitat i la captació d’oportunitats de negoci davant agents clau del sector tecnològic i de la innovació.
A l’espai andorrà hi són representades Sports Dynamic Lab, WX 180, Idunity, Blit, Blockchain School, Paymeter, Amb Tu i Zeeby, així com projectes d’Andorra Recerca + Innovació. Les iniciatives abracen àmbits com l’audiovisual, la intel·ligència artificial, l’educació, la tecnologia, la sostenibilitat i la transformació digital, reflectint la diversitat de l’ecosistema innovador del país i la voluntat de posicionar Andorra com un pol emergent en l’escena internacional.
La participació institucional està encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, que ha mantingut reunions amb representants del Barcelona Supercomputing Center, Eurecat i la cònsol dels Estats Units a Barcelona, Lia Miller, per explorar vies de col·laboració en àmbits estratègics. Marsol, acompanyada pel secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha destacat que “per a un país petit com Andorra, sortir, explicar-se i connectar és essencial” i ha recordat l’impuls del Pla nacional per a la innovació i la diversificació econòmica.
Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha subratllat que la presència continuada al 4YFN consolida Andorra dins dels circuits internacionals d’innovació i permet a les empreses accedir a socis tecnològics i mercats globals. “La internacionalització no és una opció sinó una necessitat per a les empreses emergents”, ha remarcat.
El 4YFN se celebra del 3 al 6 de març a Fira Barcelona Gran Via, en paral·lel al Mobile World Congress, que preveu superar els 100.000 assistents de més de 200 països. L’esdeveniment reuneix més de 1.000 startups i centenars d’inversors en una plataforma clau per generar oportunitats de creixement empresarial.