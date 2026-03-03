Tecnologia 

Andorra Business porta vuit empreses al Mobile World Congress per impulsar la seva projecció internacional

L’estand del Principat reuneix projectes tecnològics amb vocació global

La ministra i presidenta d'Andorra Business, Conxita Marsol, amb empresaris andorrans al 4YFN del Mobile World Congress. 

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Andorra Business participa per sisè any consecutiu al 4 Years From Now (4YFN), l’esdeveniment de referència per a empreses emergents que se celebra en el marc del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, amb un estand propi que acull vuit empreses i entitats del Principat. L’objectiu és potenciar la internacionalització, la visibilitat i la captació d’oportunitats de negoci davant agents clau del sector tecnològic i de la innovació.

A l’espai andorrà hi són representades Sports Dynamic Lab, WX 180, Idunity, Blit, Blockchain School, Paymeter, Amb Tu i Zeeby, així com projectes d’Andorra Recerca + Innovació. Les iniciatives abracen àmbits com l’audiovisual, la intel·ligència artificial, l’educació, la tecnologia, la sostenibilitat i la transformació digital, reflectint la diversitat de l’ecosistema innovador del país i la voluntat de posicionar Andorra com un pol emergent en l’escena internacional.

La participació institucional està encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, que ha mantingut reunions amb representants del Barcelona Supercomputing Center, Eurecat i la cònsol dels Estats Units a Barcelona, Lia Miller, per explorar vies de col·laboració en àmbits estratègics. Marsol, acompanyada pel secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, ha destacat que “per a un país petit com Andorra, sortir, explicar-se i connectar és essencial” i ha recordat l’impuls del Pla nacional per a la innovació i la diversificació econòmica.

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha subratllat que la presència continuada al 4YFN consolida Andorra dins dels circuits internacionals d’innovació i permet a les empreses accedir a socis tecnològics i mercats globals. “La internacionalització no és una opció sinó una necessitat per a les empreses emergents”, ha remarcat.

El 4YFN se celebra del 3 al 6 de març a Fira Barcelona Gran Via, en paral·lel al Mobile World Congress, que preveu superar els 100.000 assistents de més de 200 països. L’esdeveniment reuneix més de 1.000 startups i centenars d’inversors en una plataforma clau per generar oportunitats de creixement empresarial.

