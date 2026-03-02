Mobilitat
Retencions al centre d'Andorra la Vella i Escaldes per treballs de pavimentació
Els treballs es duran a terme fins dimecres
Els treballs de pavimentació al carrer Bonaventura Armengol i a l’avinguda Consell d’Europa estan provocant retencions al centre d'Andorra. A l'avinguda Consell d'Europa està tallat un dels dos carrils en sentit pujada, motiu pel qual en aquell punt el trànsit és lent. Fins dimecres, entre les 9.30 i les 20.30 hores, es duran a terme els treballs de fresat i pavimentació de la rasa corresponent a la fase quatre de FEDA Ecoterm.
NACIONAL
Treballs de FEDA al centre de la capital i a Escaldes
Redacció