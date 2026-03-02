REPORTATGE
Ple d’avisos grocs
El centenar d’alertes per riscos meteorològics del 2025 van ser majoritàriament per fortes tempestes.
Els riscos derivats de fortes tempestes, vent, neu o elevades temperatures van motivar que Protecció Civil comuniqués durant l’any passat un centenar d’alertes per activar mesures de protecció; van ser essencialment grogues, la qual cosa indica precaució per un risc baix. Dels 103 avisos, 95 van ser grocs i 8 taronges, que ja impliquen un perill important. Aquestes situacions més delicades van ser en cinc casos per tempestes i en tres, per temperatures extremes. I, de fet, són les tempestes les que concentren la majoria d’avisos activats: un total de 36. Les temperatures en van suposar 25. Les segueixen els forts vents (22), la neu (14) i la pluja (6). El mes amb el nombre més alt d’alertes va ser l’agost, amb 22. No es va donar cap situació d’alerta vermella (risc extrem), però en el resum d’actuacions del 2025 Protecció Civil evidencia amb les dades “la necessitat de mantenir una vigilància continuada i una capacitat d’anticipació adequada davant els fenòmens meteorològics adversos més recurrents, així com d’adaptar les mesures preventives i els mecanismes d’avís a la tipologia de riscos amb un impacte potencial més gran sobre la població i les infraestructures”.
Aquest any s’ha de fer un salt endavant en aquest sentit amb l’activació del sistema d’alerta massiva als telèfons mòbils. “La implantació d’un sistema d’alerta a la població és una peça fonamental per a la gestió de riscos i la prevenció d’emergències, especialment en el context actual de canvi climàtic i d’increment de fenòmens naturals extrems”, defensa el departament.