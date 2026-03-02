Successos
Un pare dona un cop de puny al fill menor d'edat per estar borratxo
L'agressió es va produir quan el noi estava al centre de salut
Un turista de 46 anys va ser detingut la matinada de dissabte al Pas de la Casa per donar un cop de puny al fill menor d'edat quan el noi es trobava al centre de salut per ser atès per embriaguesa, segons informa la policia. El cos de seguretat explica que els agents van localitzar el pare per informar-lo de la situació i, en arribar al centre mèdic i veure l’estat del seu fill li va propinar un cop de puny.
L’agressió va provocar una ferida al menor que va requerir punts de sutura i la policia va arrestar el pare per colpejar el fill.
L'home està acusat d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit el seu fill menor d’edat.