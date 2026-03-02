Cultura
Llei d'arxiu i patrimoni documental per promoure als privats la "salvaguarda de la nostra memòria"
L’objectiu principal del text és establir una política arxivística moderna i eficaç
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, la directora del departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, i la cap d’àrea d’Arxiu i Gestió Documental, Lídia Arbués, han presentat avui el nou projecte de llei d’arxiu i patrimoni documental, amb l’objectiu de modernitzar la gestió dels arxius i adaptar-la al context tecnològic actual. "És imperatiu actualitzar la pràctica arxivística per garantir la conservació, l’accessibilitat i la seguretat dels documents en un entorn digital", ha destacat De la Parte.
El projecte estableix que les obligacions del sistema d’arxius han de seguir una metodologia arxivística professional, comptar amb personal tècnic i qualificat, i disposar d’instal·lacions adequades per a la conservació i la gestió documental, segons la directora de Patrimoni Cultural. Arbués ha detallat que la llei defineix quina documentació s’inclou en el patrimoni documental. Així, es consideren documents públics aquells produïts pels poders públics amb més de trenta anys d’antiguitat o amb valor permanent, mentre que els documents privats inclouen aquells amb més de cent anys, els declarats béns d’interès cultural, els inventariats o els pertanyents a entitats i associacions rellevants per a Andorra amb antiguitat superior als trenta anys.
El Govern d'Andorra tindrà preferència en l’adquisició de fons privats i les gestions de manteniment i gestió d’aquests arxius rebran suport del ministeri per garantir que la documentació estigui correctament tractada, prohibint-se el desmembrament dels fons privats.
Pel que fa a la gestió de documents públics, la llei estableix que els titulars han de disposar d’un sistema de gestió documental adequat, garantir l’autenticitat, la integritat i la fiabilitat dels documents, incorporar sistemes que permetin la interoperabilitat entre administracions, assegurar la transmissió correcta de documents quan cessin en les seves funcions i vetllar perquè tot el personal apliqui les directrius establertes. En l’Administració General, es fixa l’obligació de disposar d’un sistema unificat de gestió documental i de garantir que qualsevol contractació externa de serveis d’arxiu compti amb un informe previ, assegurant que els documents produïts en l’exercici de funcions públiques continuen sent de titularitat pública, fins i tot quan són gestionats per entitats externes.
De la Parte ha subratllat la importància de promoure la gestió privada dels arxius. "Ja oferim ajudes, però volem fomentar una sensibilitat general perquè la ciutadania reconegui el valor dels arxius familiars i patrimonials", ha explicat. Ha afegit que el projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració d’arxivers i arxiveres del país, destacant la necessitat de treballar conjuntament per facilitar l’accés als documents al ciutadà.
Converses contínues amb el Bisbat
Bonell, sobre els arxius del Bisbat, ha explicat que s’ha fet un gran esforç des de l’inici de la legislatura per digitalitzar o conservar còpies dels documents que es troben fora d’Andorra. "Els documents amb més de cent anys seran consultables i estem en converses amb el Bisbat d’Urgell per avançar de manera àgil", ha afegit. Isabel De la Parte ha insistit que cal garantir que estiguin en bon estat, no només digitalitzats, perquè els arxius parlen de nosaltres i cal trobar fórmules que permetin la seva consulta. Bonell ha subratllat que l’objectiu és que els documents creats a Andorra, però conservats fora del país siguin accessibles des del territori andorrà, incloent-hi la possibilitat de digitalitzar informació per garantir aquest accés.
La ministra ha reconegut que en canvi de Copríncep en el Bisbat d'Urgell ha reiniciat el procés i "hem de deixar temps" perquè puguin fer les consultes tècniques pertinents. Tanmateix, el ministeri continua mantenint converses "insistents" per tal de garantir l'accés i la conservació dels documents que fan referència a Andorra. De moment, encara no s'ha definit com és dura a terme la col·laboració documental amb el Bisbat, si amb un conveni o amb un altre instrument.
El projecte de llei s'amolla a un "canvi de paradigma en l’arxivística", amb una nova visió del document i el desenvolupament d’eines que permetran consultar la documentació de manera més organitzada i accessible. "Hem d’estar ben preparats per afrontar aquest canvi i continuar avançant en la preservació de la nostra memòria històrica", ha conclòs De la Parte.
Notícia pendent d'ampliació.