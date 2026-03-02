CINEMA
Laia Ateca segueix la suma de premis amb ‘Sirat’: ara el Goya
La directora d’art va dedicar el guardó a les dones de la professió
Sirat va ser la vencedora dels premis del cinema espanyol, els Goya, en les categories tècniques. Se’n va emportar sis, entre els quals els de millor direcció d’art per a l’andorrana Laia Ateca, que segueix acumulant guardons per la participació en el film dirigit per Oliver Laxe. Ateca ja s’ha endut el del cinema europeu i el Gaudí de l’acadèmia catalana. Sirat partia amb 11 nominacions i va ser la vencedora en millor música original, so, muntatge, direcció de producció, fotografia i direcció d’art. Els principals premis als quals també aspirava (millor pel·lícula, direcció, guió original) se’ls va endur Los Domingos, la pel·lícula dirigida per Alauda Ruiz de Azúa.
En recollir el premi, Ateca va agrair el suport rebut i va dedicar el guardó a les dones del sector: “Vull dedicar el premi a totes les dones que han estat abans que jo, obrint portes, les que no han estat reconegudes, les que sostenen els equips d’art i a totes les que vindran”. La categoria de millor direcció d’art comptava amb cinc produccions nominades: El cautivo, La cena, Los Tigres, Maspalomas i Sirat. Finalment, l’Acadèmia espanyola va distingir la proposta visual d’Ateca.
Ara la pel·lícula encara la cita de més projecció, els premis Oscar
Sirat encara ara la cita de més projecció internacional en la cursa dels premis ja que aspira a dues estatuetes als Oscars, que se celebraran el 15 de març, la de millor pel·lícula de parla no anglesa i la de millor so.