Música
La 13a edició de l'Andorra Sax Fest reunirà 185 participants
El festival, del 28 de març al 4 d’abril, incorpora realitat virtual i consolida el Principat com a epicentre mundial del saxòfon
Del 28 de març al 4 d’abril, l’Andorra Sax Fest tornarà a convertir el Principat d'Andorra en l’epicentre mundial del saxòfon amb la celebració de la tretzena edició. El certamen aplegarà enguany 185 participants de 36 nacionalitats i prop de 300 persones acreditades entre concursants, professors, membres del jurat i equip tècnic i organitzatiu.
El director artístic del festival, Efrem Roca, ha destacat que l’esdeveniment “no només impulsa el talent emergent i consolida trajectòries professionals, sinó que també genera un impacte cultural i econòmic significatiu, reforçant la imatge d’Andorra com a destinació cultural”.
Com a novetat, l’edició 2026 incorpora les “Meet the Pro”, trobades amb experts internacionals per aprofundir en aspectes tècnics i professionals, i una experiència de preparació escènica amb realitat virtual. Mitjançant dispositius Meta Quest 3, els concursants podran practicar en una recreació virtual de l’escenari del Centre de Congressos per reforçar la seguretat abans de la interpretació.
El festival inclou dues competicions d’alt nivell: la dotzena edició de l’Andorra International Competition Solo Saxophone, amb 129 participants, i la novena edició del Solo Youth Sax, amb 56 joves saxofonistes. Espanya lidera la participació amb 38 concursants, seguida de la Xina (27), el Japó (19), França (17) i Rússia (12). Andorra comptarà amb quatre representants en la categoria juvenil.
La final del Solo Sax se celebrarà el 4 d’abril a les 15 hores a l’Auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, amb un primer premi dotat amb 8.000 euros, un saxòfon Selmer Paris Supreme i diverses oportunitats professionals. El mateix dia tindrà lloc la cerimònia de clausura i l’entrega dels guardons, així com la quarta edició dels Sax Awards.
Paral·lelament al concurs, el festival oferirà sis concerts oberts al públic, amb artistes internacionals i la participació de l’ONCA sota la direcció d’Àlex Sansó. Amb tretze edicions, l’Andorra Sax Fest es consolida com un dels esdeveniments musicals més internacionals del país i una plataforma de projecció cultural per a Andorra.