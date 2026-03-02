Aniversari
FEDA bufa 38 espelmes
L'empresa d'electricitat va complir ahir 38 anys i ho va voler anunciar amb un vídeo a les xarxes
Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), està d'enhorabona perquè, ahir, com cada 1 de març fa anys, concretament 38, després que existeixi des de l'any 1988 i així ho ha volgut fer palès l'empresa a través d'un vídeo al compte d'X. En ell, la companyia elèctrica afirma haver "complert moltes de les fites que es van marcar" i reitera el seu compromís per oferir sempre "el millor servei". En el vídeo també es destaquen algun dels objectius que l'empresa millor creu que defineixen la seva essència, tals com "compromís, sostenibilitat, transició energètica, innovació, excel·lència..."