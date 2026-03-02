Successos
Detingut un vigilant de seguretat per agredir un client amb un bastó telescòpic il·legal
L’home, de 50 anys, treballava en un local d’oci nocturn i no estava habilitat per utilitzar l’arma
La policia ha detingut aquest cap de setmana al Tarter un home de 50 anys, empleat d’una empresa de seguretat que prestava servei en un local d’oci nocturn, per agredir un client amb un bastó telescòpic. Els fets van tenir lloc dissabte a la nit, quan un client volia sortir de l’establiment amb una ampolla de vidre a la mà. El vigilant li va advertir que no estava permès i que havia d’utilitzar un got de plàstic, però el client va fer cas omís de les indicacions.
El treballador el va acabar agredint amb un bastó telescòpic que duia per decisió personal, adquirit pel seu compte, sense estar habilitat ni format per utilitzar-lo en l’exercici de la seva professió. L'home va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.