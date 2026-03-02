Consell General
El debat d'orientació política se celebrarà els dies 29 i 30 de juny. Així ho ha decidit avui la Junta de Presidents, juntament amb la resta de sessions del calendari fins a l'estiu. La Junta de Presidents ha acordat avui el retorn del síndic general, Carles Ensenyat, al grup parlamentari demòcrata.
Ensenyat es va incorporar al grup parlamentari socialdemòcrata a principis de setembre arran de la renúncia de Judith Casal per problemes de salut, ja que el reglament del Consell General no permet que cap grup parlamentari pugui tenir menys de tres consellers, encara que sigui temporalment. Ensenyat va prendre aquesta decisió per evitar la dissolució del grup mentre la consellera general, Laia Moliné, agafava el relleu.