EQUIPAMENTS
El comú amplia els llits de la casa de colònies d’Engolasters
El projecte de la casa de colònies d’Engolasters continuarà creixent aquest estiu amb l’ampliació de la seva capacitat fins a un total de 36 llits. El comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat aquesta setmana les obres de reforma interior de la segona caseta, que permetrà habilitar 20 noves places que se sumaran a les 16 ja disponibles des de l’estiu passat amb la primera instal·lació. Els treballs tenen un cost de 73.222 euros i una durada prevista d’uns dos mesos.