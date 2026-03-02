Successos
Arrestat amb 8 pastilles d'èxtasi a la frontera del riu Runer
La policia també ha detingut, al mateix lloc, un turista amb 0,65 grams de cocaïna i 5,22 d'haixix
Un turista de 31 anys va ser arrestat amb vuit pastilles d'èxtasi a la frontera del riu Runer. Segons informa la policia, els fets van passar aquest cap de setmana i l'home ha estat detingut per un delicte contra la salut pública.
La policia ha detingut dos turistes més des de divendres, per delictes contra la salut pública. El primer, un jove de 25 anys al Pas de la Casa amb una pastilla d'èxtasi i 0,3 d'haixix, i el darrer va ser arrestat a la frontera del riu Runer amb 0,65 grams de cocaïna i 5,22 d'haixix.
Controlat amb una taxa d'1,84
Un turista de 20 anys va ser controlat el cap de setmana per conduir amb una taxa d'alcoholèmia d'1,84. La policia també va arrestar un conductor de 23 anys amb una alcoholèmia d'1,52.
NACIONAL
Detingut un conductor ebri a Sant Julià
Redacció
Una turista de 35 anys va ser detinguda a la frontera del riu Runer com a presumpta autora d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una expulsió.