Andorra Sostenible
Concurs de fotografia per commemorar el Dia mundial de l'aigua
Les imatges es podran presentar fins al 17 de març
Andorra Sostenible ha posat en marxa el concurs de fotografia ‘Mirades d’aigua – Andorra 2026’ amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre el valor ambiental, social i territorial d’aquest recurs al país. La iniciativa està organitzada conjuntament amb Illa Carlemany i compta amb la col·laboració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. El concurs és obert a tothom i cada participant pot presentar una única imatge a través d’Instagram.
Les fotografies, vinculades a l’aigua a Andorra —en entorns naturals, urbans o usos quotidians—, es poden enviar fins al 17 de març. D’entre totes les propostes se’n seleccionaran un màxim de 16 per a una exposició a Illa Carlemany del 23 al 29 de març, on el públic podrà votar la seva preferida mitjançant un codi QR. Els guanyadors es faran públics el 31 de març i rebran premis com productes agrícoles d’Andorra, targetes regal, entrades de cinema, vals d’aparcament i entrades al Pont Tibetà i al Roc del Quer.