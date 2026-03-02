Medi Ambient
Andorra tindrà dos investigadors del material genètic d’organismes que viuen en entorns d’alta muntanya
El CRG i ARI activen la fase pilot d’un programa amb epicentre a CATSA per posicionar Andorra com a pol emergent de recerca
L’Àrea d’Innovació Andorra Altitud, que tindrà el futur epicentre a CATSA, incorporarà dos investigadors d’alt nivell en genòmica de muntanya. amb doble afiliació científica al Centre de Regulació Genòmica (CRG) i a Andorra Recerca i Innovació (ARI), que desenvoluparan la seva activitat principalment a Andorra durant tres anys. La genòmica de muntanya és l’estudi del material genètic d’organismes que viuen en entorns d’alta muntanya per entendre com s’adapten a condicions extremes i com respon la biodiversitat al canvi climàtic.
La iniciativa s’emmarca en la fase pilot del Programa de Talent en Genòmica de Muntanya, destinat a impulsar recerca d’excel·lència en genòmica, biodiversitat d’alta muntanya i salut ambiental, amb vocació d’aplicació pràctica i retorn econòmic.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha destacat que el conveni representa “l’aposta estratègica de país a través d’un projecte emmarcat en el Pla Nacional per a la Innovació i la Diversificació Econòmica que reforça la voluntat del Govern d'Andorra de convertir la recerca i la innovació en motor de desenvolupament i diversificació de l’economia”. Per la seva banda, la gerent d’ARI, Marta Domènech, ha subratllat que “aquest programa ens permet atraure talent internacional, generar coneixement d’alt valor afegit i situar Andorra com a laboratori viu d’innovació en genòmica i salut ambiental”.
L’acord, signat pel director del CRG, Luis Serrano, i per Domènech, consolida una plataforma científica que integra excel·lència internacional i arrelament territorial. El CRG assumirà la direcció científica i facilitarà l’accés a infraestructures i finançament competitiu, mentre que ARI proveirà espais i suport logístic al país, amb l’objectiu de posicionar Andorra com a clúster emergent de recerca aplicada en entorns de muntanya.