SUCCESSOS
Un accident aparatós altera el trànsit a la Massana
Un vehicle va col·lidir ahir a la tarda després que el conductor en perdés el control per causes que no han transcendit contra la barrera de seguretat a la carretera general 3 (CG-3), en el tram comprès entre la Massana i Ordino, a l’altura de la Farga Rossell. El sinistre es va produir cap a les 15.00 hores i va deixar danys únicament materials en el vehicle accidentat i el mobiliari urbà; no hi va haver ferits i no es va veure implicat cap més vehicle. L’incident va provocar afectacions puntuals al trànsit mentre es van dur a terme les tasques necessàries per retirar les restes del xoc i garantir la seguretat de la circulació.
Xoc d'un vehicle contra la barrera de seguretat
Un cop es va retirar el vehicle sinistrat i van culminar els treballs de neteja de la via es va normalitzar la circulació entre les dues parròquies.