Acte commemoratiu dia de la Dona
53 dones polítiques reafirmen la lluita contra la violència vers les dones
Les institucions han reiterat el seu compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes, subratllant que és una qüestió democràtica i de cohesió social
El Consell General d’Andorra ha acollit, avui, una declaració institucional en favor de la igualtat de gènere i contra qualsevol forma de sexisme, en un acte que ha omplert la sala de 53 dones representatives de diferents institucions i sensibilitats del país. Un acte que ha estat el primer d’aquesta mena.
L'acte ha estat introduït per la subsíndica general, Sandra Codina i el pregó l'ha fet Laura Mas, Cònsol d’Encamp en representació de tots els comuns, la consellera Maria Àngels Aché, Laia Moliner i Berna Coma en representació del Consell General i la secretària d'Estat d'igualtat i participació ciutadana, Mariona Cadena en representació del Govern. Les institucions andorranes han reiterat el seu compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes, subratllant que és una qüestió democràtica i de cohesió social.
La Llei 6-22 sobre igualtat de tracte i oportunitats es presenta com un punt de partida, i la seva aplicació efectiva depèn del desplegament de recursos, mecanismes de seguiment i coordinació transversal a totes les administracions. Només des de la igualtat real es pot construir un país més fort, pròsper i inclusiu, amb transformacions profundes en les estructures socials, econòmiques i culturals que perpetuen desigualtats.
Tot i els avanços cap a la paritat en àmbits polític, judicial i diplomàtic, la presència de dones en lideratge en sectors com l’esport, els mitjans o l’empresa continua sent insuficient, sovint condicionada per estereotips de gènere. Es reivindica la necessitat de mesures estructurals que garanteixin l’exercici ple dels drets de les dones, així com entorns lliures de violència, assetjament i discriminació. Es demana avançar de manera efectiva en una regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs que tingui en compte els drets de les dones, amb respecte dels diferents posicionaments polítics per assolir de la millor manera l’objectiu.
La violència digital, la desinformació i els discursos sexistes s’han assenyalat com a principals obstacles que limiten la participació femenina en l’espai públic. Es demana responsabilitat compartida a mitjans, plataformes digitals i institucions, i mesures per eliminar barreres com les dobles jornades, els estereotips i la pressió sobre l’aparença de les dones. Es Valora positivament la iniciativa de l’Institut Andorrà de les Dones d’impulsar la tipificació de la violència digital, en totes les seves formes, com a delicte al Codi Penal andorrà.
També s’emfatitza la importància de promoure la conciliació laboral i familiar, la distribució equitativa de responsabilitats, la formació en igualtat i el reconeixement del lideratge femení. L’objectiu final és garantir que totes les dones puguin exercir els seus drets, ocupar espais de decisió i participar activament en la vida social i política sense barreres ni discriminacions.
Així, es reafirma que la igualtat no és una concessió, sinó un dret, i que només una Andorra plenament igualitària garanteix una societat justa, inclusiva i cohesionada.