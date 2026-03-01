RESOLUCIÓ DEL SUPERIOR
La victòria dels fallits pot allargar més l’afer Assegurances Generals
Granyó tem que l’accés dels expropietaris a tota la documentació que van requerir, tot i que legítim, obri nous litigis que endarrereixin el procés
Els antics propietaris d’Assegurances Generals van obtenir una victòria parcial als tribunals després que el Tribunal Superior anul·lés l’aute que aprovava definitivament l’estat de crèdits de la fallida i ordenés que se’ls concedeixi un tràmit d’audiència específic abans de validar-lo novament. La resolució suposa, en la pràctica, que el procediment haurà de retrocedir aquest punt concret per garantir el dret dels expropietaris a ser escoltats abans que la relació de crèdits es consideri ferma.
Aquesta decisió, però, no implica cap canvi en el procés d’adjudicació dels béns embargats, tal com va confirmar el saig encarregat del cas, Xavier Granyó. Segons va explicar, el procediment de liquidació continua el seu curs i les subhastes i transmissions previstes no queden afectades per la resolució judicial. El que sí que pot comportar és l’obertura de nous litigis dins de “l’estratègia dels expropietaris, que sempre ha estat la de dificultar el procediment” en cas que detectin alguna cosa que no concorda amb els seus documents, fet que podria contribuir a allargar encara més un cas que ja porta sis anys obert i que va deixar centenars de persones afectades que van perdre bona part dels seus estalvis.
Segons va detallar Granyó, “l’únic canvi que es produirà ara és que s’haurà de facilitar tota la documentació sobre la fallida als expropietaris”, perquè puguin analitzar-la amb detall. Això inclou informació relativa als crèdits reconeguts, els imports pendents i altres elements comptables, amb l’objectiu que puguin comprovar si el repartiment és correcte i valorar si el deute global podria reduir-se després de la revisió. En aquest sentit, el passiu global supera els 80 milions d’euros, mentre que els actius disponibles s’han estimat en uns 52 milions, cosa que genera un dèficit superior als 30 milions segons l’administració judicial. Aquesta valoració, però, és objecte de discrepància per part dels fallits, que sostenen que el valor real dels béns seria suficient per cobrir el deute.
Tots aquests tràmits, va recordar el saig, formen part dels mecanismes previstos dins del sistema judicial per garantir al màxim els drets de totes les parts implicades. El procediment concursal incorpora, precisament, instruments destinats a assegurar la transparència i el dret de defensa. Tanmateix, també va advertir que aquestes actuacions poden tenir conseqüències indirectes sobre la liquidació dels actius. “Tot això pot provocar que els possibles adquirents s’espantin”, va assenyalar, ja que si perceben que els tràmits s’allarguen o es tornen més complexos, poden optar per fer-se enrere. Això podria traduir-se en processos d’escripturació més lents del previst i en més incertesa sobre el calendari de liquidació.
Malgrat aquest escenari, Granyó va insistir que la sentència del Superior “no implica cap canvi pràctic en el desenvolupament del procediment” més enllà de l’obligació d’obrir el tràmit d’audiència. En la seva resolució, el Tribunal Superior conclou que l’aprovació definitiva d’un estat de crèdits sense garantir prèviament l’audiència del deutor vulnera els principis bàsics de contradicció, defensa i igualtat.
Dret de rèplica a la notícia del DIARI, 17 de gener de 2026
Els creditors d’AGA han format un grup creixent (espanyols, francesos i andorrans) per recuperar els seus deutes íntegrament el més ràpidament possible i denunciar la lentitud del sistema judicial andorrà.
A part de qualsevol crítica al sistema judicial andorrà, la lentitud dels procediments judicials en aquest cas, que malauradament podria afectar la imatge del Principat, sens dubte s’explica per diversos factors:
• Nombrosos recursos dels concursats que impugnen, amb raó o sense, el propi concurs de creditors
• Dificultat per avaluar el concurs de creditors determinant el valor just dels actius (establert el 2019 durant una taxació inicial) i verificant completament el passiu. El vostre article esmenta una valoració dels actius d’aproximadament 200 milions d’euros segons els concursats, que compensaria amb escreix el passiu estimat.
• Una taxació experta independent, acceptada per totes les parts, podria proporcionar una visió objectiva de la situació i establir un preu de sortida raonable per a futures subhastes, donat l’augment actual dels preus immobiliaris a Andorra, tal com confirma un informe governamental recent.
• Clarament, un preu de sortida de l’oferta del 90% del valor de mercat actual, disminuint en conseqüència, seria atractiu per als possibles compradors.
• Segons les declaracions del jutge a la darrera junta general, tal com confirma l’informe judicial, la valoració dels actius establerta pel tribunal el 2019 va ser subestimada a causa de la devaluació dels terrenys no edificables/edificables, segons les declaracions fetes pel jutge a la darrera junta general, tal com confirma l’informe judicial. Tanmateix, aquest canvi al Pla d’Ordenació Urbana de Canillo (POUD) sembla haver-se produït posteriorment. Tot això complica la valoració dels terrenys dels concursats, que esdevindrien inedificables, cosa que afectaria greument la valoració de les nostres reclamacions!
• A més, sembla que els tribunals andorrans estan examinant de prop l’acreditació d’un administrador concursal actual que anteriorment va ser contractat i consultat per AGA, cosa que podria crear un conflicte d’interessos.
El nostre grup només s’interessa pels fets i ignora tot allò que no sigui factual. És crucial que els creditors recuperin tots els seus crèdits, que sovint representen tota una vida de treball dur i estalvis destinats a millorar la seva jubilació, i que això es faci el més aviat possible!