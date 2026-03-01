SUCCESSOS
Un vehicle col·lideix contra la barrera de seguretat a la CG-3 entre la Massana i Ordino
L’accident, a l’altura del Caprabo, ha afectat temporalment la circulació fins a la neteja de la via
Un vehicle ha col·lidit aquesta tarda contra la barrera de seguretat a la carretera general 3 (CG-3), en el tram comprès entre la Massana i Ordino, a l’altura de la Farga Rossell. El sinistre s’ha produït cap a les 15:00 hores i ha deixat dany únicament materials. L'incident ha provocat afectacions puntuals al trànsit mentre s’han dut a terme les tasques necessàries per retirar restes i garantir la seguretat de la circulació.
Arran del succés, la circulació s’ha vist alterada de manera temporal en aquest punt de la xarxa viària fins que els treballs de neteja han permès restablir progressivament la normalitat.