El SAAS impulsa un programa de salut mental perinatal

El cap de salud mental, el doctor Joan Soler Vidal.

El cap de salud mental, el doctor Joan Soler Vidal.

El servei de Salut Mental i Addiccions vol impulsar un programa específic de salut mental perinatal amb un treball coordinat entre ginecologia, llevadores, pediatria i els equips de salut mental, amb l’objectiu d’atendre de manera integral les famílies durant l’embaràs i els primers mesos de vida del nadó.

L’objectiu és abordar situacions com el consum d’alcohol durant l’embaràs, l’ús d’ansiolítics, els quadres d’ansietat o els dubtes sobre què es pot prendre i què no. També es vol donar suport al pare en el període posterior al naixement. La iniciativa no respon a un augment concret de casos detectats, sinó a la voluntat d’actualitzar-se.

Actualment, ja hi ha una psicòloga de salut mental infantil i juvenil que atén la primera infància i col·labora amb llevadores. El servei preveu reforçar la formació dels professionals en centres especialitzats dels països veïns.

