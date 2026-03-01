MATERNITAT
El SAAS impulsa un programa de salut mental perinatal
El servei de Salut Mental i Addiccions vol impulsar un programa específic de salut mental perinatal amb un treball coordinat entre ginecologia, llevadores, pediatria i els equips de salut mental, amb l’objectiu d’atendre de manera integral les famílies durant l’embaràs i els primers mesos de vida del nadó.
L’objectiu és abordar situacions com el consum d’alcohol durant l’embaràs, l’ús d’ansiolítics, els quadres d’ansietat o els dubtes sobre què es pot prendre i què no. També es vol donar suport al pare en el període posterior al naixement. La iniciativa no respon a un augment concret de casos detectats, sinó a la voluntat d’actualitzar-se.
Actualment, ja hi ha una psicòloga de salut mental infantil i juvenil que atén la primera infància i col·labora amb llevadores. El servei preveu reforçar la formació dels professionals en centres especialitzats dels països veïns.