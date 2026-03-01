CARMEN LINARES EMBRUIXA L'AUDITORI EN EL RECITAL DE LLANÇAMENT
Un programa per a un festival referent
La mezzo Elina Garanca i l’actriu Fanny Ardant són els grans noms del ClàssicAnd
El festival ClàssicAnd presenta un ambiciós cartell per a la seva quarta edició. Amb voluntat clara de continuar posicionant-se com a referent cultural, la programació d’enguany inclou noms de primer nivell internacional com la mezzosoprano Elina Garanca o l’actriu francesa Fanny Ardant, juntament amb grans produccions simfòniques i propostes escèniques de prestigi.
“La cita aporta una oferta única al país, amb propostes d’alta qualitat i sempre amb l’objectiu de reforçar el nostre posicionament com a destinació prèmium”, va afirmar el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. En el mateix sentit, la titular de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va remarcar que el festival “és una oportunitat excel·lent per projectar Andorra al món a través de la cultura i, a més, permet programar a Andorra artistes i produccions de molt alta qualitat i situar el festival dins els circuits culturals de referència”.
L’encarregada d’encetar l’edició, el 29 de maig, serà la letona Elona Garanca, una de les veus més prestigioses del panorama líric internacional, que oferirà un recital acompanyada al piano per Matthias Schulz. La seguirà l’obra mundialment famosa Carmina Burana, de Carl Orff, en aquesta ocasió interpretada per l’ONCA, la Jove Orquestra Simfònica de Galícia, el Cor de l’Orquestra Simfònica de Galícia i el Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers, el 30 de maig.
El primer cap de setmana de maig encara hi haurà dues cites més: l’òpera Combattimento, de Claudio Monteverdi, el diumenge 31, i una proposta molt especial, La Passió de Casa de la Vall. Es tracta d’un projecte escènic i musical concebut específicament per a aquest espai emblemàtic, que combina la música de Bach amb un recorregut dramatitzat per les diferents estances de l’edifici. La proposta, que s’ha fet en col·laboració amb el Consell General, es podrà veure tant el dissabte 30 com el diumenge 31. Ja entrant en la segona setmana de programació, la dansa serà la protagonista del divendres 5 de juny, amb la Companyia de Nacho Duato. El dissabte 6 hi haurà dues propostes. La primera, el concert de Wataru Hirai, guanyador del festival Sax Fest 2025. La segona, un concert de música de cambra de Christian Zacharias acompanyat del Leipzig Quartet. Seguidament, el 7 de juny al migdia hi haurà el concert Jardins de somni, de les andorranes Míriam Manubens i Isabel Fèlix. Al vespre, el festival clourà amb la proposta de música i paraula Cassandre, protagonitzada per la reconeguda actriu francesa Fanny Ardant. Finalment, s’ha programat l’espectacle familiar de nova creació Òhpera, de Mar Gómez. Serà una representació itinerant. Es podrà veure el dissabte 6 als carrers de la capital i, el 7, als d’Ordino.
Els actes de ClàssicAnd es reparteixen entre Andorra la Vella i Ordino, amb MoraBanc i Creand Crèdit Andorrà com a patrocinadors oficials. Així, diferents indrets emblemàtics acolliran les actuacions: les esglésies de Santa Coloma i Ordino i la Casa de la Vall es convertiran en escenaris i s’instal·larà per segon any consecutiu una vela al Parc Central per a les actuacions de més gran format. L’acabat de renovar Auditori Nacional va acollir ahir el primer tast: l’Amor Brujo interpretat per la cantaora Carmen Linares, sota la direcció de Josep Caballé i l’acompanyament de l’ONCA, que va exhaurir les entrades. Les del festival es posaran a disposició a partir del dilluns 16 de març, tant al web www.classicand.com com a les oficines de turisme de la capital i Ordino.