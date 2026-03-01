CINEMA
L’andorrana Laia Ateca s’endú el Goya a millor direcció d’art per Sirat
La pel·lícula d’Oliver Laxe triomfa a la 40a edició dels Premios Goya amb sis guardons i consolida el seu recorregut internacional
La directora artística andorrana Laia Ateca ha guanyat el Premi Goya a millor direcció d’art per la seva feina a Sirat, una de les grans protagonistes de la 40a edició dels Premios Goya (2026). El film, dirigit per Oliver Laxe, partia amb 11 nominacions i ha tancat la nit amb sis estatuetes: millor música original, so, muntatge, direcció de producció, fotografia i direcció d’art.
El guardó reconeix la construcció de l’univers visual de Sirat, una proposta que ha destacat tant pel seu plantejament estètic com per la solidesa tècnica. La victòria d’Ateca s’emmarca en una edició en què la cinta ha consolidat el seu pes dins la indústria cinematogràfica espanyola.
En recollir el premi, Ateca ha agraït el suport rebut i ha dedicat el guardó a les dones del sector: “Vull dedicar el premi a totes les dones que han estat abans que jo, obrint portes, les que no han estat reconegudes, les que sostenen els equips d’art i a totes les que vindran”.
La categoria de millor direcció d’art comptava amb cinc produccions nominades: El cautivo, La cena, Los Tigres, Maspalomas i Sirat. Finalment, l’Acadèmia ha distingit la proposta visual d’Ateca, en una nit marcada per l’hegemonia del film de Laxe en diverses categories tècniques.
Més enllà dels Goya, Sirat també ha estat escollida com a representant d’Espanya en la cursa cap als Oscar, un fet que reforça la projecció exterior del projecte. El reconeixement a Ateca suposa, alhora, un impuls per al sector cultural andorrà, que veu com una professional del país és distingida en els principals premis del cinema espanyol.