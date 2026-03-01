SUCCESSOS
Intervenció policial per un intent de calar foc a la porta d’un pis
La policia va haver d’intervenir divendres al migdia en un presumpte intent de calar foc a un habitatge situat a l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma. Els fets van tenir lloc cap a les 12.30 hores, i agents del cos es van desplaçar al lloc després que la resident del pis alertés els serveis en detectar indicis que alguna persona havia intentat incendiar la porta de l’habitatge. La mateixa afectada va explicar als agents que sospitava que la seva exparella podia tenir relació amb el succés.
Els agents que hi van acudir van iniciar les primeres diligències per aclarir el que havia passat i segons va indicar la policia s’ha citat a declarar la persona apuntada com a sospitosa per la veïna afectada, però ahir no s’havia practicat cap detenció en relació amb els fets. La investigació continua oberta per determinar les circumstàncies exactes de l’incident, l’autoria i les responsabilitats que se’n poden derivar.