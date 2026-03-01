CONCURS PER TROBAR LA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA
La CASS planteja el vot electrònic a través de la web per a les eleccions
El consell d’administració es renova aquest any i es vol revertir la baixa participació
La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) celebrarà eleccions el mes de juny per renovar el consell d’administració; uns comicis als quals estan convocats tots els afiliats, però que tradicionalment aconsegueixen una participació ínfima. El 2022, només hi van participar el 2,9% dels assegurats malgrat que per ocupar la representació dels assalariats hi concorrien deu llistes. Per intentar revertir-ho, la parapública planteja una alternativa de vot electrònic, inèdita a Andorra. S’ha tirat endavant un concurs internacional per a la cerca de la solució tecnològica que ha d’aixoplugar les tres opcions de vot: la presencial, el vot per dipòsit (ja existents) i el vot electrònic a través de la web de la parapública.
El plec de bases del concurs apunta que el plantejament és el d’impulsar mesures que facilitin el vot i l’accessibilitat. Abans de la licitació, l’anàlisi jurídica encomanada per la parapública ha conclòs que seria factible impulsar el vot electrònic “sempre que es garanteixin els principis de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, la unicitat del vot i la integritat del procés electoral, així com el compliment de la normativa de protecció de dades personals”. I això és el que hauria de garantir el sistema tret a concurs, amb la premissa que el sufragi a distància hauria de materialitzar-se en un enllaç habilitat a la pàgina web de la CASS i que l’elector hauria d’identificar-se amb el certificat digital del Govern. El plec de condicions estipula que ha de poder existir el vot en blanc.
Les empreses tenien de termini fins demà dilluns per presentar ofertes. El sistema que es plantegi ha de tenir en compte particularitats dels comicis com ara que una mateixa persona pot tenir dret a vot en un, dos o els tres col·legis electorals que, recordem, són per a assalariats, empresaris i jubilats. El que tradicionalment ha existit per tal de facilitar el sufragi és el vot per dipòsit (equivalent al judicial de les eleccions generals i comunals), que permet exercir el dret a sufragi en els dies previs a la jornada electoral a les mateixes oficines de la Seguretat Social. L’eina tecnològica ha de poder controlar en temps real el recompte de vots i evitar que una mateixa persona pugui usar diferents canals per escollir els candidats.