CONFLICTE A L'ORIENT MITJÀ
Andorra Endavant demana reforçar els mecanismes de protecció per als andorrans a l’estranger
El grup parlamentari proposa crear una aplicació mòbil d'assistència destinada als andorrans i residents a l'exterior
El grup parlamentari Andorra Endavant ha demanat reforçar la protecció dels ciutadans andorrans i residents que es troben a l’estranger, especialment en zones afectades per conflictes internacionals, arran de l’escalada de tensió registrada recentment a l’Orient Mitjà.
Des de la formació han expressat preocupació per la situació dels andorrans que podrien trobar-se bloquejats en regions afectades pels darrers atacs i per la inestabilitat del context geopolític actual, que, segons indiquen, posa de manifest la necessitat de disposar de mecanismes d’assistència més eficients.
La presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner, ha recordat una pregunta parlamentària formulada l’agost del 2025 sobre els sistemes d’ajuda als nacionals a l’exterior en zones de risc. Segons ha assenyalat, la situació actual reforça la necessitat de revisar els protocols existents.
En aquest sentit, Andorra Endavant proposa que el Govern estudiï la creació d’una aplicació mòbil destinada als andorrans i residents a l’estranger. L’eina permetria, segons el grup, establir contacte immediat amb les autoritats consulars, rebre alertes en temps real, accedir a recomanacions de seguretat i millorar la coordinació en eventuals processos d’evacuació o repatriació.