BENESTAR ANIMAL
RonronejAND alerta d’un vehicle que estaria abandonant gats en colònies del Principat
L’associació demana a la ciutadania que avisi els serveis de circulació parroquials si detecta el cotxe per evitar nous casos
L’associació RonronejAND, dedicada a la cura i gestió de les colònies felines del Principat, ha alertat a través de les xarxes socials de possibles abandonaments de gats en diferents punts d’Andorra. Segons ha comunicat l’entitat, s’ha detectat un vehicle amb matrícula espanyola que presumptament estaria abandonant animals en diverses colònies controlades del país.
Davant aquesta situació, RonronejAND ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i ha demanat que, en cas d’identificar el vehicle, es contacti immediatament amb el servei de circulació de la parròquia corresponent per intentar aturar aquests fets.